В деревне Суханово построят подстанцию скорой помощи

В деревне Суханово Ленинского городского округа идет строительство подстанции скорой медицинской помощи. Работы проводят в рамках государственной программы Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Площадь одноэтажного здания — 596 квадратных метров. На объекте задействованы 32 рабочих и 4 единицы техники. В здании ведется сборка ИТП, электромонтажные работы, устройство дверей, монтаж потолков. На прилегающей территории идет устройство основания под проезды и тротуары, обустройство КПП на въезде к подстанции», — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Подстанция скорой помощи рассчитана на дежурство четырех бригад в смену. В здании будут диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, административные и вспомогательные помещения.

Строительная готовность здания — более 80%. На прилегающей территории построят гараж для автомобилей с боксом для ремонта техники, открытую стоянку и парковочное пространство.

Сдать новый объект здравоохранения планируют в четвертом квартале 2026 года.