Дорогу к ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе достроят в 2027 году

В Ленинском городском округе продолжается строительство автомобильной дороги «МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово». По данным Минтранса Подмосковья, сейчас объект готов на 3%.

По проекту планируется построить двухполосную дорогу протяженностью 2,2 километра и путепровод длиной около 150 метров. Это обеспечит удобный въезд в крупный строящийся жилой комплекс «Горки Парк» с федеральной дороги А-105.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что сейчас строители сосредоточены на строительстве путепровода. Уже приступили к бетонированию ростверка опор и к армированию фундамента подпорной стены. Завершить строительство дороги планируется в 2027 году. На объекте задействованы 18 рабочих и три единицы техники. Ожидается, что с вводом дороги транспортная доступность улучшится для 27 тысяч человек.

Участок строительства определен от коттеджного поселка «Коробово» до въезда в ЖК «Горки Парк». Новая дорога пройдет параллельно А-105 с устройством разворотной петли и заездом в деревню Коробово. Это обеспечит удобный заезд в населенный пункт со стороны Москвы, позволит сократить время в пути на 15 минут и уменьшить перепробег на шесть километров.

Для безопасности и комфорта пешеходов построят тротуары в районе подъезда к деревне Коробово, а также установят новую автобусную остановку. В ведомстве отметили, что строительство выезда из ЖК будет осуществлять застройщик.