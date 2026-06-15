В Ленинском городском округе расширили охраняемую зону памятника природы «Суханово»

В Ленинском городском округе увеличили площадь охраняемой зоны памятника природы «Суханово». Теперь под государственной защитой находятся 197 гектаров леса, включая сосновые боры вдоль будущей Южно-Лыткаринской трассы и Спасского проезда, а также вековые рощи и заливные луга от деревни Спирово до Федюково.

Как сообщила краевед Мария Аргир, на этой территории сохранились редчайшие растения, занесенные в Красную книгу России. Среди них — рябчик шахматный, риччия плавающая, печоночница благородная, а также несколько видов колокольчиков и диких орхидей.

Долина реки Гвоздянки также уникальна: там обитают краснокнижные насекомые, такие как бабочки краеглазка егерия и червонец непарный.

Кроме того, в Суханово водятся редкие птицы и животные: зеленый и седой дятел, черный коршун, лисы, белки, зайцы, ежи, мыши и даже змеи.

По словам Марии Аргир, под охрану попадает не просто набор видов, а целая биосистема, формировавшаяся столетиями. Это старые тропы и вековые дубы, возраст которых документально подтвержден дендрохронологической экспертизой.

Напомним, памятник природы «Суханово» был создан на землях Ленинского округа в мае 2024 года. Изначально его заповедная площадь составляла 71,4 гектара. Теперь же с учетом новой охранной зоны под защитой находятся почти 269 гектаров.