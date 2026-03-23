В Ленинском городском округе появилась перехватывающая стоянка

Жительница Ленинского городского округа обратилась на горячую линию Президента с инициативой построить перехватывающую стоянку около железнодорожной станции Расторгуево. Елена Андреевна предложила создать место, где можно было бы оставить личный автомобиль и пересесть на электричку или другой вид общественного транспорта.
Администрация Ленинского округа быстро отреагировала на запрос. На улице Донбасской организовали специальную парковочную зону перехватывающего типа. Это помогло упорядочить ситуацию с парковкой и ликвидировать стихийные стоянки.
Теперь местные жители могут удобно оставить свои автомобили и воспользоваться электричками до Павелецкого вокзала.
