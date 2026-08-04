В Ленинском городском округе открыли участок Южно-Лыткаринской автодороги

В Ленинском городском округе заработал новый участок Южно-Лыткаринской автодороги, который соединяет жилой комплекс «Видный город» с Каширским шоссе. Его длина — более девяти километров.

Автомобилисты уже оценили удобство новой трассы. Если раньше путь от М-2 до А-105 занимал около получаса, то теперь — всего десять минут. Также сократилось время в дороге до аэропорта Домодедово — 22 минуты вместо 40.

Местный житель Владислав рассказал, что сегодня добрался до работы за рекордные 15 минут — без заторов и по свободной трассе. Он остался очень доволен и назвал открытие участка лучшим событием года.

Автолюбительница Ангелина тоже поделилась впечатлениями. По ее словам, поездка к подруге в Коробово заняла всего 20 минут, хотя раньше она закладывала на этот путь минимум 40–50 минут.

«Трасса просто шикарная: ровный асфальт, отличная развязка, ни одного светофора. Честно, даже не ожидала, что будет так быстро. Очень рада, что наконец-то открыли этот участок», — добавила девушка.

На новой двухполосной трассе есть разворотные петли и съезды в районе М-2 «Крым», путепроводы над М-4 «Дон» и рядом с деревнями Пуговичино и Дыдылдино, а также подземный туннель возле микрорайонов Завидное и Южное Видное.