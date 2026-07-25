На ледовом катке Дворца спорта «Лобня» завершили модернизацию

В городе Лобне во Дворце спорта «Лобня» завершилась модернизация ледового катка. Впервые с момента открытия объекта в 2008 году были обновлены холодильное оборудование и системы вентиляции с отоплением.

По словам генерального директора Дворца спорта Игоря Горосова, старые холодильные установки полностью демонтировали, а коммуникации промыли из-за несовместимости с новым хладоносителем. На их месте установили современные агрегаты с восемью компрессорами и системой рекуперации. Это позволяет использовать избыточное тепло для отопления арены и поддерживать комфортную температуру внутри, сохраняя высокое качество льда. Новое оборудование работает тише, что делает пребывание на катке более комфортным.

Модернизация проходила в несколько этапов: в мае начались демонтажные работы, к середине июня готовность объекта оценивалась в 70%. Сейчас каток вновь открыт для посетителей.

Продолжается ремонт входных групп здания — выполнено уже 70% работ. В планах на 2027 год — закупка современной ледозаливочной машины и замена хоккейных бортов.