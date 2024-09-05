Хоккейный турнир за Кубок главы округа начался в Чехове

Турнир по хоккею на Кубок главы города стартовал в Чехове. Соревнования посвятили 70-летию со дня образования округа.

На открытие соревнования пригласили почетных гостей — заслуженного артиста России, солиста Мариинского театра Аскара Абдразакова и бойца ММА, общественного деятеля Джеффа Монсона.

Глава городского округа Чехов поприветствовал участников и отметил, что в этом году турнир стал шире и масштабнее.

«Данный чемпионат уникален не только тем, что он приурочен к юбилею нашего округа, а еще и тем, что впервые в нем участвуют не только команды из Московской области», — сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В округ приехали команды из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Рыбинска и Калуги. Сборные «Гранит-Чехов» и «Полет» из Ярославской области сыграли первый матч. Хозяева турнира одержали победу со счетом 8:2.

Соревнования на кубок главы продлятся до 7 сентября. Финал пройдет в День города.

Зрители могут попасть на игры бесплатно. Расписание публикуют в официальном аккаунте МХК «Гранит-Чехов».

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