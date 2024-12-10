Ледовое шоу Евгения Плющенко показали жителям Дмитрова

Спектаклем «Сказки Евгения Плющенко» в Ледовом дворце Дмитрова открылся традиционный проект «Зима в Подмосковье». Шоу стало незабываемым для зрителей всех возрастов.

Уникальные номера на льду под классическую и современную музыку, красочные костюмы создали атмосферу волшебства и праздника. Дети и взрослые встретились с любимыми сказочными героями — Белоснежкой, Золушкой, Щелкунчиком, Красной Шапочкой и многими другими.

Зрители поделились после спектакля, что с удовольствием посмотрели на катание замечательных спортсменов, и попросили чаще привозить такие шоу в Дмитров.

Ледовый спектакль стал подарком для жителей муниципалитета от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Билеты на шоу распространялись бесплатно.

Временно исполняющий полномочия главы округа Иван Курданин рассказал, что в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в муниципалитете проведут более 400 различных спортивных и культурно-массовых мероприятий.

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