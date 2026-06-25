В кванториумах Подмосковья прошли уроки с использованием VR‑тренажера

Два новых урока по изучению правил дорожного движения с применением VR‑тренажера «Мир безопасных дорог» состоялись в образовательных учреждениях Красногорска и Одинцово. Этот тренажер был разработан Минтрансом Московской области совместно с Группой компаний «Урбантех».

На занятиях ученики прошли несколько сценариев в знакомых подмосковных локациях, отвечая на вопросы о ПДД в различных дорожных ситуациях. Им помогал робот Сема — символ безопасных дорог Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил: «Наша задача — не просто рассказать детям о правилах дорожного движения, а дать им возможность прожить эти ситуации и почувствовать последствия неверных действий без реального риска».

По словам заместителя генерального директора ГК «Урбантех» Александра Домбровского, VR-тренажер делает обучение более практико-ориентированным: «Ребенок не просто слушает правила, а погружается в дорожную среду, проходит задания, видит последствия своих ошибок и лучше закрепляет безопасную модель поведения на дороге».

С момента запуска проекта занятия уже прошли более 200 ребят Подмосковья, и летом планируется продолжить эту работу. Кроме того, школам, где есть необходимое оборудование, будут переданы программное обеспечение тренажера для самостоятельного использования в учебном процессе.

Подробности о VR-тренажере «Мир безопасных дорог» можно найти на сайте группы компаний «Урбантех».

Раскраску «Мир безопасных дорог» с заданиями на тему соблюдения ПДД можно скачать здесь.