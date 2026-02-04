В Куровском реконструируют котельную и строят хозяйственно-бытовой комплекс

В Орехово-Зуевском округе продолжаются работы по обновлению котельной и строительству комплекса зданий хозяйственно-бытового назначения для «Куровского психоневрологического интерната».

На текущий момент в здании котельной завершен ремонт, заменена кровля и проведены фасадные работы. Внутри установят новое газовое и контрольно-измерительное оборудование, а также смонтируют систему контроля и пожарной безопасности. На прилегающей территории проложена новая теплотрасса к жилым корпусам интерната.

Параллельно идет строительство комплекса зданий хозяйственно-бытового назначения. Уже завершены монолитные работы, монтаж внутренних стен и перегородок выполнен наполовину. Общая строительная готовность составляет 25%.

Все работы выполняются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. Завершить их планируют в 2026 году.