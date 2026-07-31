Дома № 4 на улице Пролетарка отремонтируют к середине осени

В городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа начался капитальный ремонт четырехэтажного дома № 4 на улице Пролетарка. Строители работают как на фасаде, так и на крыше здания.

Сейчас на объекте трудятся шесть рабочих. Они счищают старый слой штукатурки фасада, обрабатывают поверхность специальным составом против плесени, грунтуют и оштукатуривают очищенные стены, затем шпаклюют по сетке.

Параллельно ремонтируют крышу дома. По словам представителя подрядчика Андрея Григорьева, строители установили стропильные системы, отштукатурили вентиляционные трубы и закрыли все специальной изоляционной пленкой. Шиферную крышу заменят на железную, а внутри сделают новую электропроводку.

Жители дома № 4 на улице Пролетарка ждут, когда смогут увидеть свой дом обновленным. Завершить ремонт крыши и фасада планируют в октябре. Заказчик работ — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

Всего в плане капитального ремонта в 2026–2028 годах — 13 домов, находящихся под управлением ООО «УК Куровчанка».