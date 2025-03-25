В КУРО прошел финал регионального конкурса школьных предпринимательских проектов

В Корпоративном университете развития образования состоялся заключительный этап регионального конкурса предпринимательских проектов. В нем приняли участие ученики 10-11 классов из школ Подмосковья. Всего 27 идей из 214 представленных соревновались в финале.

Конкурс охватил девять номинаций, включая производство, торговлю, экологию, образование, цифровую экономику и другие. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В ходе состязаний школьники демонстрировали свои наработки. Победителями стали проекты в разных категориях, например, по благоустройству пруда, созданию туристической зоны в Раменском и запуску бренда по переработке отходов.

Организаторы отметили важность таких конкурсов для формирования предпринимательского мышления у школьников и получения опыта в проектной работе.

В Минобре МО поздравили участников с их достижениями и пожелали успехов в продвижении своих идей.