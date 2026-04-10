В культурном центре «Октябрь» продолжается капитальный ремонт

В Электростали на проспекте Ленина, 32А, в культурном центре «Октябрь», продолжаются работы по капитальному ремонту. На объекте задействовано 65 специалистов, которые прокладывают пожарный водопровод, устанавливают слаботочные системы пожарной сигнализации, монтируют вентиляцию технического этажа и перегородки.

Также специалисты завершают утепление и шпаклевку стен. Планируется, что в мае начнется чистовая окраска. Сейчас общая строительная готовность капитального ремонта составляет 72%.

Особое внимание уделяется сцене. Здесь демонтировали все старые стеновые конструкции и выполнили стяжку пола, что позволит создать более прочную и надежную основу для будущих выступлений.

После завершения ремонтных работ в культурном центре «Октябрь» будет создана современная и комфортная среда для занятий в 13 кружках, включая цирковые, театральные и танцевальные направления. Для каждого из них будет установлено необходимое оборудование и новая мебель.

Ремонтные работы планируется завершить до конца 2026 года. Это позволит культурному центру «Октябрь» вновь открыть свои двери для посетителей обновленным и готовым предложить еще больше возможностей для творчества.