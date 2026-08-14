В Культурном центре «Ландау» в Черноголовке продолжаются отделочные работы

В строящемся Культурном центре «Ландау» в городе Черноголовке идут фасадные и внутренние отделочные работы. Об этом рассказала руководитель пресс-службы АНО «Центр городского развития» Вероника Атаманова.

По ее словам, рабочие готовят подложку в амфитеатре и заканчивают предчистовую отделку. Также они приступили к отделке стен и потолков готовых санузлов, куда проведены все сантехнические коммуникации.

На втором этаже художники начали создание настенной росписи. Открытие центра запланировано на конец 2026 года.