В культурном центре «Ландау» продолжается строительство

Руководитель подрядной организации Дамир Казаев сообщил о ходе работ в новом Культурном центре «Ландау». По его словам, на третьем этаже уже завершили монтаж вентиляционных камер и обрамления панорамных окон, а также подготовили помещения для пусконаладочных работ. Скоро приступят к установке стекол.

На втором и третьем этажах почти готовы офисы бизнес-парка — они уже подготовлены к финальной покраске. Рабочие ожидают доставки оставшихся дверей, после установки которых начнется отделка стен. Дамир Казаев отметил, что 70% дверей уже установлены, а оставшиеся планируется смонтировать в течение недели.

Руководитель подчеркнул, что в течение полутора месяцев стройплощадку перед культурным центром освободят от материалов, используемых для внутренних работ. После этого строители вновь вернутся к работе над фасадом «Ландау». Завершить стройку планируют до конца 2026 года.