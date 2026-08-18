В «Крокус Экспо» стартовал Международный автобусный салон «АвтобусЭкспо 2026»

В Красногорске на площадке «Крокус Экспо» начал работу Международный автобусный салон «АвтобусЭкспо 2026». Мероприятие собрало более 500 участников транспортной отрасли, а его аудитория превысит 30 тысяч профессионалов.

За четыре дня производители, перевозчики, дилеры и представители госструктур смогут сравнить технику и договориться о поставках. На площадке представлены городские и туристические автобусы, микроавтобусы, электротранспорт, комплектующие и решения для обслуживания.

Особенность выставки — ее практический характер. Здесь можно не только рассматривать технику, но и обсуждать с производителями реальные задачи автопарков.

Свои новинки привезли и зарубежные производители. Например, МЗКТ показывает обновленный туристический автобус «Неман-420435» на 30 пассажиров.

Перевозчики могут присмотреть новую технику, сравнить предложения и обсудить условия напрямую с поставщиками. А для пассажиров итог этих переговоров может быть ощутимым — новые автобусы однажды окажутся на их маршрутах.