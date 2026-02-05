В «Крокус Экспо» проходит юбилейная выставка Aquaflame 2026

С 3 по 6 февраля в «Крокус Экспо» в Красногорске проходит 30-я международная выставка Aquaflame 2026. Это одна из крупнейших инженерных площадок России и Восточной Европы. Более 600 компаний, включая свыше 220 новых участников из 13 стран мира, представляют свои разработки.

Павильоны уже в первые дни наполнились тысячами специалистов: инженеров, проектировщиков, монтажников и представителей отрасли. На стендах можно увидеть и протестировать вживую работающие инженерные узлы, современные системы учета, насосное оборудование и профессиональный инструмент.

«Мы показываем приборы контроля и автоматики — манометры, датчики давления, реле. Здесь важно не просто продемонстрировать оборудование, а помочь подобрать решение под конкретный проект», — рассказал менеджер по развитию компании «Росма» Павел Чернов.

В программе третьего дня — круглые столы для проектировщиков, фестиваль профмастерства монтажников и церемония вручения премии Aquaflame Awards.

Выставка открыта для посещения с 3 по 6 февраля, возрастное ограничение — 18+. Билет можно получить онлайн бесплатно по промокоду или приобрести без промокода за 700 рублей. В дни работы выставки билеты также продаются в кассах МВЦ «Крокус Экспо» — стоимость 1500 рублей. На один e-mail оформляется один персональный билет.