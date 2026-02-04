В «Крокус Экспо» открылась выставка авиаинфраструктуры и беспилотников

В выставочном центре «Крокус Экспо» стартовали мероприятия НАИС-2026 и ДРОНТЕХ. Это крупные выставки, посвященные инновациям в авиационной инфраструктуре и технологиям беспилотных летательных аппаратов.

Более двухсот компаний, в основном из России, представляют на выставках передовые решения для аэропортов. Среди экспонатов — безводильные тягачи, автономные источники питания, биометрические системы и средства защиты от дронов.

На отдельной экспозиции ДРОНТЕХ демонстрируются новейшие разработки в области беспилотных технологий. Гости могут увидеть автономную навигационную систему «ГЕОКОСМОС» от ZALA, которая работает независимо от спутниковой навигации. Также представлена полная линейка гражданских дронов от концерна «Калашников», включая высотный беспилотник «СКАТ 350 М». Инновационные полутвердотельные аккумуляторы для БПЛА от GetPwr, увеличивающие время полета на тридцать пять процентов, также являются частью экспозиции.

Выставки НАИС-2026 и ДРОНТЕХ будут работать 4 и 5 февраля. Возрастное ограничение мероприятий — 12+.