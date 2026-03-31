В «Крокус Экспо» открылась крупная строительно-интерьерная выставка

В выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске начала работу 31-я международная строительно-интерьерная выставка MosBuild. Это одно из самых масштабных событий в сфере строительства и дизайна интерьеров в России, СНГ и Восточной Европе. На выставке представлены двери, плитка, осветительные приборы, сантехника, окна, отделочные материалы и множество других решений для ремонта и строительства.

Более 1000 компаний из 20 стран принимают участие в MosBuild. Особенно заметно присутствие производителей из Подмосковья, которые привезли на выставку материалы, мебель, инженерные системы и окна. Многие из этих предприятий расположены недалеко от Красногорска.

Выставка демонстрирует, что многое из того, что делает жилье удобным и современным, сегодня выпускают в Московской области. Подмосковные компании предлагают готовые решения, соответствующие актуальным трендам.

Получить билет на выставку можно несколькими способами: * онлайн с промокодом — бесплатно (промокод можно запросить по адресу promoMB@ite.group); * онлайн без промокода — за 1000 рублей; * в кассах МВЦ «Крокус Экспо» в дни проведения выставки — за 2000 рублей.

Выставка будет работать до 3 апреля включительно с 10:00 до 18:00. Возрастное ограничение: 0+.