В «Крокус Экспо» открылась крупная строительно-интерьерная выставка

В «Крокус Экспо» начала работу 31-я международная строительно-интерьерная выставка MosBuild. Это одно из самых масштабных мероприятий в России, СНГ и Восточной Европе. Среди участников выставки много компаний из Подмосковья, в том числе «АЗИАНА ТРЕЙД», которая выпускает герметики и клеи под брендом SANZ.

Генеральный директор компании Вячеслав Вычужанин сообщил, что предприятие специализируется на фасадах и имеет серьезный опыт и большую научно-техническую базу. В этом году компания решила сделать новый шаг — перенести производство из-за рубежа в Россию.

Завод начнет работать в подмосковном Нахабине во втором квартале 2026 года. Это позволит создать новые рабочие места, сократить сроки производства, импортозаместить и обеспечить качественный сервис. На производственной линии уже оснащают лабораторию, где будут контролировать качество продукции от сырья до готового изделия.