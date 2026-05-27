В «Крокус Экспо» откроется выставка строительной техники CTT Expo 2026

С 26 по 29 мая в выставочном центре «Крокус Экспо» состоится масштабное событие — выставка строительной техники CTT Expo 2026. Это уникальная площадка для обсуждения актуальных вопросов и демонстрации новейших разработок в отрасли.

Главным трендом выставки станет высокотехнологичная техника. Посетители смогут увидеть и даже опробовать в действии фронтальный погрузчик с электромеханической трансмиссией от ДСТ-УРАЛ. Управлять машиной можно будет дистанционно — через планшет прямо с выставки, пока техника работает на удаленном полигоне в другом регионе.

На площадке представят 67 новых машин и разработок от 30 брендов. Среди них — роботизированные комплексы, гибридные карьерные самосвалы, отечественные дорожные фрезы, мини-экскаваторы, новые автокраны и амфибийная техника.

Выставка займет пять залов и уличную экспозицию. Участие подтвердили компании из России, Беларуси, Китая, Турции, Казахстана и Южной Кореи. Отдельное внимание уделят импортозамещению и локализованным разработкам.

Гостей ждет насыщенная деловая программа: обсуждение цифровизации, безопасности, сервисного обслуживания и будущего рынка спецтехники. Впервые отдельным направлением станет горнодобывающая техника в рамках проекта «МАЙНИНГ СТТ».