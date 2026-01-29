В Краснознаменске завели дело о фиктивном трудоустройстве

Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку в одной из бюджетных ресурсоснабжающих организаций и выявила нарушение законодательства в сфере оплаты труда.

Установлено, что начальница отдела кадров одного из подразделений этой организации в 2022 году фиктивно устроила на должность курьера своего мастера маникюра. Женщина не выполняла трудовых обязанностей в организации, однако ей незаконно начисляли и выплачивали заработную плату. За три года она перечислила более 900 тысяч рублей начальнице отдела, которая распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

Материалы прокурорской проверки передали в орган предварительного расследования. Следственным отделом МУ МВД России «Власиха» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход и результаты расследования находятся под контролем спецпрокуратуры. Подозреваемая полностью признала свою вину и предпринимает меры для возмещения причиненного ущерба.