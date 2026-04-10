В Красноярске пройдет форум по развитию госуслуг

С 23 по 25 апреля 2026 года в Красноярске состоится Первый Всероссийский форум «Государство для людей». Мероприятие направлено на улучшение системы государственного управления с учетом потребностей граждан и бизнеса. Форум проходит в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

На форуме будут обсуждаться практические шаги по совершенствованию государственных сервисов. Участие в мероприятии примут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители министерств, ведомств и органов местного самоуправления.

Участники рассмотрят конкретные меры по улучшению государственных услуг, включая сокращение сроков их предоставления, уменьшение количества необходимых документов, устранение дублирующих процедур и снижение числа визитов граждан в ведомства. Особое внимание будет уделено развитию цифровых сервисов и формированию человекоориентированного подхода в работе государственных служащих.

В рамках форума состоится вручение федеральной премии «Лидер клиентоцентричности». Впервые будет проведен конкурсный отбор лучших региональных практик, направленных на повышение качества государственных услуг. Премия позволит определить наиболее эффективные управленческие решения и обеспечить их распространение в других регионах.