В Красногорском роддоме в День защиты детей вновь высадили розы

С каждым годом розарий у роддома становится все больше. В посадке участвуют родители, дети и жители округа, для которых это возможность оставить частичку своей семейной истории. Среди участников акции были супруги Олег и Татьяна Мазины. Они приехали вместе с дочерью и посадили собственный куст роз. «Мы хотим оставить память. Чтобы потом, когда наша дочка сама станет мамой, она приехала сюда и увидела, что здесь растут ее цветы», — поделились участники акции.

Для многих жителей округа участие в посадке роз стало символом благодарности врачам и важным воспоминанием о дне рождения ребенка. Организаторы отмечают, что традиция объединяет разные поколения красногорцев и делает территорию роддома по-настоящему особенным местом, где рождаются не только дети, но и семейные традиции.