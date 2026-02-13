В Красногорском округе возводят новое пожарное депо

В микрорайоне «Ильинские луга» Красногорского городского округа полным ходом идет строительство пожарного депо, рассчитанного на четыре машины.

По словам заместителя руководителя проекта компании «ПИК» Артема Караваева, этот объект является одним из приоритетных для компании. «В таком большом микрорайоне, где уже есть школы, садики и поликлиники, вопросам безопасности уделяют особое внимание», — подчеркнул он. Новое депо станет гарантом спокойствия для местных жителей.

На текущий момент на площадке трудятся 54 человека. Строители заняты на финальной стадии монолитных работ: заканчивают кровлю и прокладывают последние наружные коммуникации. Параллельно идет подготовка к внутренней отделке и монтажу инженерных систем.

В здании будут оборудованы служебные помещения, комнаты отдыха, тренажерный зал, учебные классы и столовая. На прилегающей территории появится тренировочная башня и стадион.

Завершить все строительство и открыть депо планируют в конце текущего года.