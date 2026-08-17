В Красногорском колледже завершаются отделочные работы

В Красногорском колледже на улице Речной, 7А активно ведутся завершающие этапы ремонта. Теперь здесь работают в основном специалисты по мелочам — устанавливают плинтусы, подкрашивают и устраняют последние недочеты.

Начальник участка Алексей Андреев сообщил, что на объекте задействовано 35 человек. Они занимаются монтажом плинтусов, подкраской и устранением небольших повреждений. Параллельно идет завоз и сборка оборудования.

Внутри колледж постепенно превращается из строительной площадки в готовое учебное пространство. На место доставляют парты и другое технологическое оборудование, специалисты монтируют и собирают его непосредственно в помещениях.

Снаружи также остаются считанные этапы. Бордюры уже установлены, дорожки готовы, продолжается укладка брусчатки. Впереди — асфальтирование территории.

Открытие колледжа планируется в сентябре. Главный признак готовности объекта — скорость, с которой пустые помещения наполняются всем необходимым для будущих студентов.