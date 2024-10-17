Выставка картин сербской монахини Марии Антич открылась в музее в Красногорске

Экспозиция «Святые Новомученики Ясеновацкие в свете Воскресения» начала работу в Красногорском филиале музея Победы. Выставка будет открыта до 22 октября.

Представленные художницей картины наполнены сильными душевными переживаниями и чувством боли. Они выполнены в близкой к иконописи технике с помощью акварели, гуаши и простого карандаша. Автор создавала их в память о жертвах лагеря смерти, который фашисты устроили на территории Ясеновецкого монастыря в годы Второй мировой войны.

Полотна, написанные монахиней в период с 2017 по 2022 год, были созданы в том месте, где размещался самый крупный концентрационный лагерь в Хорватии. Мощи Новомучеников Ясеновацких и сейчас покоятся под курганами на земле монастыря.

Мария Антич говорит, что ее картины написаны с благословения епископа Покрацко-Славонского Иоанна как средство поминовения невинных жертв. Экспозицию уже увидели граждане многих стран мира.

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