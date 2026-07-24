В красногорской школе создают масштабное панно в технике сграффито

В гимназии №2 города Красногорска на стене площадью 36 квадратных метров художники создают масштабное панно. На нем будут изображены знаковые места города. Высота и ширина стены составляют по шесть метров. Это самая большая работа в практике художника Максима Мельникова.

Мельников работает в мастерской Алексея Шилова, которая оформляет школы по проекту «Моя школа, моя история». В этом году в Подмосковье реализуют 20 таких объектов. В красногорской школе общая площадь росписей составит около 150 квадратных метров, разделенных на семь полотен. Каждое посвящено культурным и историческим местам округа.

Техника сграффито уникальна: на свежую гипсовую штукатурку наносят рисунок, пока она не застыла, вырезают форму, а затем раскрашивают. В этой школе художники использовали двухцветную гамму, чтобы подчеркнуть архитектурное решение.

Завершить работу планируют до выходных. После этого бригада художников отправится в Сергиев Посад и Орехово-Зуево для продолжения оформления школ и других объектов.