В красногорской гимназии на стенах появятся рисунки, рассказывающие об истории города

В гимназии №2 города Красногорск завершается капитальный ремонт. Скоро стены образовательного учреждения будут украшены изображениями местных достопримечательностей. Это часть проекта «Моя школа, моя история», который реализует команда художников.

По словам бригадира команды Рады Амбросовой, на стенах гимназии появятся изображения церквей, городского парка и герба округа. Художники используют технику сграффито: на сырую штукатурку наносят трафарет, затем срезают лишний слой, что позволяет создать объемный 2D-рисунок.

Амбросова уточнила, что основные плоскости заливают краскопультом, а каждую мелкую деталь прописывают вручную кистями. Сейчас на объекте трудятся восемь профессионалов — выпускники ведущих вузов и постоянные участники мастерской Алексея Шилова. Идет финальная покраска.