В красногорской больнице сделают капитальный ремонт без прекращения работы

В Красногорской клинической больнице на улице Карбышева, дом 4, начинается капитальный ремонт. Пациентов не придется никуда вывозить, так как работы будут проводиться поэтапно.

Ремонт стартовал 1 апреля, и сейчас в правом крыле здания идет демонтаж. По словам начальника технического отдела больницы Сергея Лагуткина, в работах задействовано около 100 человек, а в пике их число достигнет 200.

Половина здания будет отдана под размещение пациентов, пока вторую половину ремонтируют. Затем произойдет смена мест.

После завершения ремонта палаты станут светлыми и удобными, во всех появятся собственные туалеты. Хирургические отделения будут оснащены малыми операционными, а процедурные — современным оборудованием.