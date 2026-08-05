В красногорской больнице появились новые УЗИ-аппараты

Красногорская клиническая больница получила три новых аппарата для ультразвукового исследования «Рускан». Техника была закуплена по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая стоимость оборудования составила 27 миллионов рублей.

Руслан Бутаев, временно возглавляющий отделение ультразвуковой диагностики, рассказал, что благодаря новым аппаратам врачи теперь могут видеть органы словно в объеме, что позволяет обнаруживать даже мельчайшие сосуды. Особое внимание он уделил функции компрессионной эластометрии, которая помогает выявлять риски онкологических заболеваний щитовидной и молочных желез прямо во время осмотра, без дополнительных анализов.

Врачи уже начали работать на новых сканерах и отмечают высокое качество изображения. Благодаря этому пациенты могут проходить все необходимые обследования на месте, без необходимости ездить в другие клиники.