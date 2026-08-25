В Красногорске завершили капремонт гимназии № 2

В Красногорске на улице Кирова завершился капитальный ремонт гимназии № 2. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание школы, построенное в 1968 году, имеет площадь более четырех тысяч квадратных метров. В ходе работ обновили кровлю, фасад и внутренние помещения, обустроили входные группы, заменили системы отопления, вентиляции и канализации. Также закупили новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроили.

Ремонт провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.