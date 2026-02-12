В Красногорске завершается строительство школы на 1100 мест

В городе Красногорск на улице Центральной продолжается активное строительство школы, рассчитанной на 1100 учащихся.

Начальник участка подрядной организации Дмитрий Леонов сообщил, что внутренние отделочные работы находятся на завершающей стадии. «Докрашиваем стены, докладываем плитку», — пояснил он. Напольное покрытие осталось закончить только в спортивных залах, где будет уложен специальный спортивный линолеум.

Строители также занимаются монтажом светильников, прокладкой кабельных линий и подключением электронных устройств. Началась прокладка сетей для слаботочных систем. Параллельно идет сборка пищевого оборудования для столовой.

Леонов уточнил, что ежедневно на строительной площадке работает около ста пятидесяти человек. Все работы ведутся в соответствии с графиком. «Завершаем строительство аккурат к учебному году, — подчеркнул он. — Первого сентября школа обязательно откроет двери».