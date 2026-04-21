В Красногорске завершается строительство наркологического диспансера

В городе Красногорск близится к завершению строительство нового наркологического диспансера. Готовность объекта достигла 96 процентов. Внутренние работы практически закончены, и сейчас основное внимание уделяется завершающим этапам снаружи здания.

По словам руководителя проекта Сергея Ломова, на стройке задействовано 45 человек. Они занимаются асфальтировкой проездов для пожарной техники, установкой детских площадок и зон отдыха, а также озеленением территории. Внутри здания завершается сборка мебели и расстановка необходимого оборудования. На этой неделе рабочие приступят к генеральной уборке всех помещений.

Генеральный подрядчик строительства — компания «Триумф». Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на конец апреля. После этого здание будет готово к вводу в эксплуатацию.

Новый диспансер будет расположен по адресу: город Красногорск, улица Речная, дом 29. Этот объект станет значимым для жителей Красногорска и всего округа.