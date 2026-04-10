В Красногорске завершается капитальный ремонт учебного корпуса гимназии № 2

Как сообщил начальник строительного участка Григорий Чебан, основные этапы демонтажных работ уже завершены. Каменная кладка выполнена на 95%, а штукатурка близка к завершению. Рабочие заняты шпатлеванием стен и гидроизоляцией кровли. С 13 апреля начнется замена окон, которые уже доставлены на объект. Полы на первом этаже активно заливают.

Инженерные сети в порядке: отопление, сантехника и слаботочные сети проложены на 90%. Общая готовность объекта составляет 31%. На площадке работают 58 человек и одна единица техники.

Завершить ремонт планируют к 1 сентября, чтобы дети смогли начать учебный год в обновленной школе.