В Красногорске завершается капитальный ремонт колледжа

В Красногорске активно продолжается капитальный ремонт местного колледжа. По словам специалистов, работы идут по установленному графику. Ежедневно на объекте трудятся более пятидесяти профессионалов.

Начальник участка Алексей Андреев сообщает, что основные демонтажные и каменные работы уже завершены. «Мы приступили к прокладке линий электроснабжения и слаботочных систем», — уточняет он.

Кровля здания почти готова. Параллельно рабочие занимаются шпаклевкой помещений и внутренней отделкой. Снаружи активно идет устройство фасада: задняя часть здания уже утеплена, впереди — финишная отделка.

Далее предстоит установка оборудования и мебели, а также финальные работы по инженерным системам. Начало ремонта было положено в сентябре 2025 года, а завершить обновление планируют к осени 2026 года.

После окончания работ здание получит современный вид и обновленную инфраструктуру, что создаст более комфортные условия для студентов и преподавателей.