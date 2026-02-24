Капремонт гимназии № 2 в Красногорске завершат к сентябрю

В Красногорске на улице Кирова продолжается капитальный ремонт гимназии № 2. В здании 1968 года постройки площадью 4 285 квадратных метров ведутся внутренние отделочные работы, разводка труб отопления и электромонтажные работы.

С начала марта подрядчик приступит к утеплению фасада и обустройству входной группы. Предусмотрена также закупка новой мебели и оборудования, благоустройство прилегающей территории.

Капитальный ремонт гимназии № 2 проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется из регионального бюджета.

Общая строительная готовность по всем видам работ составляет более 20%. Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года.