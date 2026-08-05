Гимназию № 2 в Красногорске капитально отремонтируют к 1 сентября
В Красногорске на улице Кирова продолжается капитальный ремонт гимназии № 2. По данным пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта уже превышает 85%.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.
«Внутри здания уже покрашены стены, уложен керамогранит, в классы завозят мебель — скоро расставят парты и шкафы. По наружным работам продолжают благоустраивать территорию и завершают фасад», — сообщила пресс-служба ведомства.
В гимназии 1968 года постройки проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.
Завершить работы планируют к началу нового учебного года.