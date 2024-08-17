Водителя мусоровоза из Красногорска поощрили за добросовестную работу

Экипаж работает с 2021 года. Он обслуживает от 80 до 100 контейнерных площадок в день, содержит транспорт в должном виде, помогает коллегам и берет дополнительные задания, если выполнил текущие задачи.

«Труд бывает разным, но то, что ты делаешь каждый день, всегда нужно выполнять с достоинством. Не скрою, все же приятно, что отметили работу. Так и будем продолжать», — поделился руководитель одного из экипажей Рузского регионального оператора Игорь Воропаев.

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