В Красногорске в медицинском центре появился новый помощник — робот

В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в городском округе Красногорск установили нового цифрового помощника — робота по имени Арди. Его разместили в атриуме медицинского учреждения, чтобы он помогал маленьким пациентам и их родителям ориентироваться в пространстве и узнавать об услугах центра.