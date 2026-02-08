В Красногорске в медицинском центре появился новый помощник — робот
В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в городском округе Красногорск установили нового цифрового помощника — робота по имени Арди. Его разместили в атриуме медицинского учреждения, чтобы он помогал маленьким пациентам и их родителям ориентироваться в пространстве и узнавать об услугах центра.
Арди предоставляет информацию о работе центра, помогает найти нужный кабинет, измеряет основные показатели организма и дает краткие консультации. Робот также пропагандирует здоровый образ жизни, делясь полезными советами в игровой форме.
Новый помощник быстро завоевал любовь детей и сотрудников центра. Арди охотно поддерживает диалог и отвечает на вопросы, создавая более дружелюбную атмосферу в медицинском учреждении.