В Красногорске протестируют новую технологию диагностики теплосетей

В городском округе Красногорск впервые в Московской области начали использовать инновационный метод диагностики тепловых сетей. Вместо масштабных раскопок под землю отправили специального робота, который «просвечивает» трубы изнутри и выявляет скрытые дефекты.

Эксперимент проводят в микрорайоне Павшинская пойма — одном из самых благоустроенных и сложных участков округа, где под землей проходят магистрали диаметром до 700 миллиметров.

Как рассказал технический директор «ТЭК-24» Юрий Григорьев, метод позволяет находить скрытые дефекты без вскрытия трасс. За три дня специалисты обследовали около 500 метров труб и обнаружили пять критических повреждений, которые невозможно было выявить обычными гидравлическими испытаниями.

«Мы вскрываем участок только там, где робот показывает проблему. Это экономит время, деньги и практически не нарушает благоустройство», — отметил Григорьев.

Технологию разработали специалисты из Санкт-Петербурга. Ранее ее применяли на Урале и в петербургских теплосетях, а теперь впервые тестируют в Подмосковье. Если технология подтвердит свою эффективность, ее планируют внедрять и в других городах Московской области.