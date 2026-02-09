В Красногорске стартует международная выставка «Продэкспо-2026»

В городе Красногорск на площадке МВЦ «Крокус Экспо» начала работу 33-я международная выставка «Продэкспо-2026». Это крупнейший продовольственный форум в России, который продлится до 12 февраля. Около двух тысяч компаний из 37 стран, включая множество российских производителей, представят свою продукцию.

Среди участников более 30 предприятий из Беларуси. Коммерческий директор «Белфуд Продакшн» Евгений Сержанович отметил: «Мы приехали с детским питанием, чтобы найти новых ритейлеров и занять лидирующие позиции на рынке России и стран СНГ». Производство компании находится в Витебске.

Выставка традиционно остается ключевой площадкой для ритейла. Директор по оригинальным продажам компании «Италко Ритейл» Игорь Черепанов рассказал: «За один день здесь можно встретить партнеров со всей страны — это как объехать несколько регионов сразу». Компания более 20 лет участвует в «ПРОДЭКСПО» и продолжает развивать импорт итальянского кофе и локальное производство в России.