В Красногорске стартовало строительство нового корпуса гимназии №7 имени Д.П. Яковлева

В январе 2026 года в подмосковном Красногорске начались работы по реконструкции гимназии № 7 имени Д. П. Яковлева, расположенной в ЖК «Ильинский тупик» на улице Вокзальная. Сейчас подрядчик занимается устройством фундамента и демонтажем аварийного здания на месте будущей постройки.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Специалистам предстоит снести все сооружения, кроме существующего здания гимназии, и возвести новый учебный корпус, рассчитанный на 975 учеников.

«На стройплощадке 48 рабочих и 5 единиц техники. Ведется разработка котлована и устройство фундаментной плиты. Подрядчик приступил к сносу аварийного здания в пятне застройки», — отметил министр строительного комплекса Александр Туровский.

В новом корпусе будут размещены блоки начальной и основной школы. В пристройке планируется оборудовать просторные кабинеты и специализированные классы, актовый и спортивный залы, медицинский блок, столовую с пищеблоком. Площадь нового корпуса составит более 13 тысяч квадратных метров.

Также в рамках проекта у гимназии появится современное спортивное ядро, детские игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий и зоны отдыха. Завершить все работы планируют к концу 2028 года. Благодаря строительству нового корпуса общая вместимость гимназии увеличится почти втрое — с 525 до 1500 учащихся.