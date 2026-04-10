В Красногорске стартовала офтальмологическая конференция

В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в городе Красногорск началась вторая офтальмологическая конференция «Взгляд в будущее. Детская офтальмология сегодня. 2026». Мероприятие отличилось тем, что операции проводились в прямом эфире, а врачи параллельно объясняли свои действия.

Офтальмолог-хирург Леонид Кононов отметил: «Это формат, где слышно дыхание хирурга, а коллеги видят операционное поле его глазами».

В программе конференции — три показательных вмешательства: устранение вторичной катаракты, эндоскопическая операция на слезных путях и коррекция птоза по авторской методике.

Конференция собрала специалистов со всей России. Помимо операционных блоков, обсуждались методы лечения миопии, новые препараты и подходы в детской офтальмологии.

Директор Детского научно-клинического центра Татьяна Шаповаленко подчеркнула: «Это не только демонстрация операций, но и серьезная научная работа. По итогам мы будем формировать предложения для клинических рекомендаций».