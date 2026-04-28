В Красногорске стартовал цикл бесплатных краеведческих лекций

В пространстве «Айзон. Цветы и Кофе» в Красногорске начал работу цикл бесплатных лекций по краеведению. Инициатива реализована предпринимателем Дашей Махортовой и Красногорским историко-краеведческим обществом, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Пустить корни — вот что важно! Об этом знает каждый садовод, любитель и профессионал. „Корни Края“ — краеведческое направление впечатлений в нашем пространстве „Айзон“. Мы с удовольствием и благодарностью принимаем в уютном подвальчике дома со столетней историей Красногорское историко-краеведческое общество. С нас — кофе, цветы и уют, с уважаемых краеведов — истории и впечатления», — поделилась Даша Махортова.

Встречи будут проводиться регулярно. Первое мероприятие уже прошло и было посвящено анализу уникальных исторических снимков. Любители истории изучали кадры, сделанные германскими военно-воздушными силами Люфтваффе в начале 1942 года. Вместе с краеведом и художником Дмитрием Дроздецким участники исследовали облик города, сохранившийся на аэрофотоснимках, а также фотографии исторического «Гастронома» на Советской, 2. Старожил Красногорска Валентина Федоровна Румянцева рассказала о своем детстве в военное время.