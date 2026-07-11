В Красногорске стартовал первый турнир памяти Михаила Овечкина

На ледовой арене в Красногорске впервые стартовал турнир, посвященный памяти Михаила Викторовича Овечкина — отца известного хоккеиста Александра Овечкина и почитателя спорта.

В турнире участвуют три любительские команды: «Снегири Wings», «Дружина» из Нахабина и ХК «Соловьи». Команды подобраны так, чтобы уровень соперников был максимально равным и каждая встреча получилась напряженной.

Инструктор по спорту Валерий Фомин рассказал, что сегодня команды сыграют по круговой системе: три матча по 15 минут чистого времени, после каждой игры — серия буллитов. «В следующем году планируем расширить формат соревнований», — добавил он.

Участникам вручат медали, хоккейные клюшки и экипировку. Зрителей ждут памятные подарки: фирменные полотенца с домашней арены Washington Capitals, а также хоккейные перчатки, шлемы и другие призы.

На церемонию открытия приглашены заместитель министра спорта Московской области, главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина и трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

Первый мемориальный турнир задуман как новая традиция, объединяющая любителей хоккея и сохраняющая память о человеке, посвятившем жизнь развитию спорта и воспитанию будущих чемпионов.