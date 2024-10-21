Хоккейная команда для детей с ОВЗ появилась в Красногорске

Мастер-класс по отбору участников хоккейной команды «ZENIT Красногорск» прошел на базе спорткомплекса «Красногорск Арена». Пятеро ребят поучаствовали в нем, а запись еще будет продолжена.

Команду по специальному хоккею организовали для детей и подростков с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями. Занятия адаптированы к возможностям игроков и их состоянию здоровья. Для специального хоккея используют стандартное оборудование, но главным для него являются не спортивные успехи, а взаимодействие с командой и хорошее настроение.

Работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья будут профессиональные тренеры, обладающие всеми необходимыми знаниями и навыками. Они подготовят ребят к соревнованиям по адаптивному хоккею различного уровня.

Запись в команду продолжается. Стать участником может любой ребенок с расстройством аутистического спектра в возрасте от семи лет до 21 года.

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