В Красногорске стартовал капитальный ремонт дома на улице Кирова

В городе Красногорск начались масштабные работы по капитальному ремонту жилого дома, расположенного на улице Кирова, 17. Жители активно участвуют в процессе и помогают подрядчикам.

Ремонтные работы проходят одновременно в подвале и квартирах. Специалисты меняют трубы, электрику и другие коммуникации. Дом оказался сложным объектом, так как часть коммуникаций проходит через жилые помещения.

«Здесь магистральные кабели идут через квартиры, поэтому приходится делать демонтаж и заходить к людям. Но благодаря жителям у нас полный доступ», — отметил руководитель проекта Юрий Упрямов.

Подрядчик вышел на объект раньше срока — в середине марта — и уже идет с опережением графика. Холодное водоснабжение заменено полностью, электропроводка готова на 70%, канализация — наполовину.

Ключевую роль в успехе ремонта играет взаимодействие с жильцами. Председатель совета дома Жанна Горькова сообщила, что поначалу люди переживали, но рабочие все объясняют и договариваются с каждым жильцом индивидуально.

Завершить ремонт планируют к концу августа, но строители уверены, что справятся раньше. Если темп сохранится, дом на улице Кирова станет примером того, как капитальный ремонт может проходить без конфликтов — в сотрудничестве с жителями.