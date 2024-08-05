Хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина стартовал в Красногорске

Фото: пресс-служба Администрации Красногорска

В Красногорске стартовал хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина среди детско-юношеских команд. В соревнованиях примут участие 16 сборных.

На льду «Красногорской арены» имени Петрова прошла церемония открытия. В ней приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Кокурин и начальник управления по физической культуре и спорту городского округа Алу Бочкаев. Шестой хоккейный турнир «Ovi Cup-2024» пройдет с 5 по 10 августа. В нем примут участие спортсмены из России, Беларуси и Казахстана — всего 16 команд из клубов «Динамо», «Локомотив-2004», «Академия Перова», «Динамо Минск», «Балашиха», «Трактор», «Красная Машина Юниор», «Автомобилист», «Ак Барс», «Спартак», «Армия СКА», «Атлант» и «Авангард».

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