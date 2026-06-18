В Красногорске состоялся IX детский футбольный турнир «Кубок доброты»

В спортивном центре AIR ARENA в Красногорске прошел IX детский футбольный турнир «Кубок доброты» имени Василия Туровца. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В турнире приняли участие около 80 юных футболистов из социальных учреждений Москвы, Московской и Ивановской областей.

Соревнование традиционно проводится среди воспитанников детских домов, социальных и реабилитационных центров, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году на поле вышли команды из Москвы, Иванова, Рузы, Подольска, Домодедова, Коломны, Щурова и Серпухова.

Победу в турнире одержала команда из Ивановского специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «РАДУГА». Второе место заняла команда из Домодедова, а третье — команда из Серпухова.

Почетным гостем мероприятия стал российский спортсмен, актер и общественно-политический деятель Александр Зарубин (Саша Стоун). Он поздравил участников соревнований и принял участие в церемонии награждения. Компания PRO-F вручила каждому юному спортсмену рюкзак, а командам передала спортивный инвентарь.

«Кубок доброты» уже девятый год объединяет детей из социальных учреждений, помогая им через спорт развивать уверенность в себе, командный дух и стремление к новым достижениям. Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».